De Oekraïnse gemeenschap in Limburg reageert geschokt op de inval van Rusland in Oekraïne

Bilzenaar Paul Jacobs woont in Oekraïne en is vanmorgen opgeschrikt door een negental explosies. Zelfs zijn ramen trilden door de impact, vertelt hij ons. De 65-jarige Bilzenaar woont in Oost-Oekraïne vlak bij de stad Dnipro. De oorlog is begonnen. Volgens Paul Jacobs is het nu aan het Westen om in te grijpen. De beloofde sancties van president Joe Biden moeten er dringend komen, zegt hij. Van de Belgische Ambassade kreeg de Bilzenaar de opdracht om binnen te blijven en dat is volgens Paul Jacobs voorlopig de beste oplossing. Wij belden met de Bilzenaar vanuit Oekraïne.