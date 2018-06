De Slagmolen wint Herman Dessers prijs

Het doek lijkt te vallen over de Spartacus tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht. Terwijl de Vlaamse en Nederlandse regering het licht op groen hebben gezet, weigert de federale regering in Bilzen werken uit te voeren die nodig zijn om de tramlijn aan te leggen. - De Limburgse snelwegen moeten twee maal vier rijstroken krijgen. Dat zegt werkgeversorganisatie VOKA vanavond op haar jaarvergadering.- In Halen protesteren inwoners massaal tegen de komst van een varkensfabriek met plaats voor 23.000 dieren- In Herk-de-Stad moet een extra zitting van de gemeenteraad de onrust wegnemen die is ontstaan na de mogelijke verdwijning van het revalidatiecentrum Sint Ursula- En Vogelbescherming Vlaanderen stelt een onderzoek in naar het verband tussen de massale mezensterfte en de bestrijding van de buxusmot.