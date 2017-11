N-VA Hasselt roept de burgemeester en de rector van UHasselt op om de Limburgse députatie onder druk te zetten in het dossier over de herbestemming van het Begijnhof. Dat dossier zou immers muurvast zitten. Een bemiddelingsvergadering woensdag moet de neuzen weer in dezelfde richting krijgen. De angel in het dossier is of er nu nieuwbouw komt of niet. Straks trekt de UHasselt zich terug en dat zou bijzonder jammer zijn, reageert gemeenteraadslid Bert Lambrechts van N-VA Hasselt.