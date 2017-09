Nieuws De voormalige discotheek 'Ritz' gaat in vlammen op: asbest komt vrij tijdens brand

De voormalige discotheek ‘Ritz’ aan de Kanaalkom in Hasselt is volledig uitgebrand. Teams van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg kwamen kort na 21 uur ter plaatse en startten de bluswerken. Door de grote rookontwikkeling werden de bewoners van één woning geëvacueerd. Andere omwonenden werd gevraagd ramen en deuren gesloten te houden. Bij de brand is er asbest vrijgekomen, dat bevestigt het labo aan onze redactie.



Omstreeks 23 uur was de brand onder controle. De nabluswerken startten en er werden controles uitgevoerd. De brandweer nam ter plaatse stalen van mogelijke aanwezigheid van asbest die door een deskundige firma zo spoedig mogelijk worden onderzocht. De resultaten worden vanochtend verwacht.



De bewoners van de geëvacueerde woonst mochten intussen terugkeren naar hun pand. De Kempische Kaai en de Gaston Bersstraat blijven voorlopig afgesloten. Personen van wie de tuin aan de achterzijde uitkomt op het pand, wordt gevraagd hun tuin niet te betreden tot nader order. Het gaat om de bewoners van de Kempische Steenweg tussen de Dijkstraat en de Havenstraat.