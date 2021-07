De Wijers wil erkenning als landschapspark en roept hulp in van inwoners

- In de Limburgse mijngemeenten gaat de politie extra manschappen inzetten om de feestvreugde na de wedstrijd België - Italië in goede banen te leiden. Wie er ook wint, in de mijngemeenten is het altijd feest.- Een dertigtal Limburgse supporters volgen de wedstrijd in de Allianz Arena in München. Onze reporter Tine Oyen wuift hen uit. - Oud-Rode Duivel Stijn Stijnen verwacht dat Kevin De Bruyne morgen zeker speelt. Volgens Stijnen is het echt nu of nooit voor de Rode Duivels.- Gouverneur Jos Lantmeeters richt een task force op die de Einstein Telescoop naar Limburg moet halen. Het gaat om één van de grootste en meest prestigieuze wetenschappelijke projecten van deze tijd met een prijskaartje van 1,7 miljard euro.- Britse kleppers en Belgische sterkhouders. Maar vooral ook Limburgse toppers. Pukkelpop maakt zijn line up bekend. Nog voor er maar één naam gekend was, is 85 procent van de combitickets verkocht.