Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt in Kinrooi vanaf 11 oktober het wegdek van de Weertersteenweg (N762) tussen Molenbeersel en Kinrooi. De werfzone strekt zich uit tussen de parking van GC De Stegel in Molenbeersel en het kruispunt met de Sevensstraat in Kinrooi-centrum Het gaat om een zone van in totaal ongeveer 2,3 kilometer. De werken zullen gepaard gaan met hinder en omleidingen. De aannemer zal het asfalt over de volledige wegbreedte vernieuwen. Hij zal het huidige wegdek affrezen, het vervolgens in asfalt heraanleggen in één of twee lagen en nieuwe markeringen aanbrengen. De huidige aanliggende fietspaden worden opnieuw zo belijnd. Deze vernieuwingen zorgen voor een verhoogde veiligheid en meer rijcomfort voor de weggebruiker. De uitvoering van deze werken is momenteel voorzien van maandag 11 tot en met dinsdag 19 oktober 2021. Er wordt overdag gewerkt tussen 6u00 en 18u00 en tijdens één nacht, met name op vrijdagavond van 20u00 tot zaterdag 12u00. In het weekend wordt er daarna niet meer gewerkt. Opgelet: asfalteringswerken zijn steeds erg weersgevoelig. Bij regenweer kan de huidige planning nog gewijzigd worden. Om de verkeershinder te milderen, worden de werken in een aantal fases uitgevoerd en is er een omleiding voorzien. Er worden twee werkzones afgebakend. Werkzone 1 - Weertersteenweg tussen Hezerstraat en Sevensstraat (1,8 km)Hier wordt gewerkt van maandag 11 tot en met vrijdag 15 oktober (’s nachts). Het verkeer kan (uitgezonderd vrijdagavond) in één richting blijven rijden vanuit Molenbeersel richting Kinrooi. Vanuit Kinrooi is er een omleiding richting Molenbeersel via de Breëersteenweg / Manestraat / Hezerstraat. Tijdens de werknacht vanaf vrijdagavond 15 oktober is de gewestweg in deze werkzone in beide richtingen afgesloten voor verkeer vanaf 20u00 tot zaterdag 12u00. Verkeer richting Kinrooi volgt dan ook de omleiding via de Manestraat.Werkzone 2 - Weertersteenweg tussen Molenbeersel centrum en Hezerstraat (500 m)Op dit korter stukje tussen de parking van GC De Stegel) en de Hezerstraat (± 500m) is de aannemer actief op maandag 18 en dinsdag 19 oktober. Er wordt gewerkt met tijdelijke verkeerslichten, waardoor het gemotoriseerde verkeer beurtelings kan blijven passeren. Fietsers volgen voor de gehele duur van de werken plaatselijk een omleiding, parallel aan de gewestweg.Bereikbaarheid in de werfzone?De percelen in de werfzone zijn tijdens de werkuren overdag zeer moeizaam bereikbaar met gemotoriseerd verkeer. Indien u de baan op moet, parkeert u uw voertuig buiten de werfzone. Wanneer er vers asfalt geplaatst wordt, is het rijvak enkele uren niet berijdbaar, ook niet om een oprit te bereiken.GeluidshinderDe keerzijde van het nachtwerk is dat omwonenden geluidshinder kunnen ondervinden van de werken. W"e proberen dat geluid tijdens de uitvoering zoveel mogelijk te beperken," klinkt het bij de gemeente. De meeste geluidshinder zal veroorzaakt worden door de freesmachines die het oude asfalt verwijderen, en de aan- en afrijdende vrachtwagens.