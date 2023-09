- Kandidaat-burgemeester Wouter Raskin kondigt een forse belastingverlaging aan in de fusiegemeente Bilzen-Hoeselt. - Aan het Schulens Meer wordt het levenloze lichaam van een man ontdekt. Politie en parket zijn ter plaatse en onderzoeken de zaak.- In Riemst zijn twee woningen onbewoonbaar verklaard na nieuwe grondverzakkingen. - In Maasmechelen wordt de zorgwoning van de 69-jarige Marie-Louise met een kraan in de tuin van haar kleindochter geplaatst. Het is speciaal omdat de unit een permanente vergunning kreeg.- En Hasselt krijgt een tweede brouwerij in het centrum. De Hophemel installeert een eigen brouwinstallatie.