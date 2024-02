Meer dan 600 Limburgse boeren hebben met hun tractoren geprotesteerd in Genk. Dat gebeurde in de marge van de Europese ministerraad van Industrie en Interne Markt. De actie verliep gedisciplineerd en zonder incidenten. De Boerenbond wilde de eisen van de landbouwers nog eens kracht bijzetten. De boeren lijden onder te veel regels van Europa en in Vlaanderen is vooral het stikstofdecreet een doorn in het oog. Morgen zit de Vlaamse regering opnieuw samen om tegemoet te komen aan de vragen van de landbouw. Vlaams minister Jo Brouns kaartte als voorzitter van de Europese raad de problemen van de boeren aan bij zijn collega-ministers in het Thor Park in Waterschei.