Doctoraatsstudent UHasselt brengt gedrag van everzwijnen in kaart

De korte nachten maken dat de Limburgse wolven zich vaker laten zien. Bij Welkom Wolf krijgen ze bijna elke ochtend meldingen binnen van Limburgers die een wolf hebben zien lopen. De meldingen komen uit heel Limburg boven de E314, wat erop wijst dat het wolventerritorium zich intussen bijna over de halve provincie uitstrekt. Bijna dagelijks ontvangt Welkom Wolf nu meldingen - soms zelfs inclusief foto's en filmpjes - van wolven die zich in de ochtenduren 'naar huis' reppen. Daarbij worden ze steevast gezien, gefotografeerd of gefilmd terwijl ze over weilanden en akkers naar hun vertrouwde kerngebieden lopen. Zo kon een automobilist recent nog twee wolven filmen, terwijl ze een weide in Houthalen-Helchteren overstaken. “Wat anders in het duister gebeurt, gebeurt dezer dagen in vol daglicht. En dat hebben we bij Welkom Wolf geweten”, zegt Jan Loos. Korte nachten De piek in het aantal meldingen kan volgens Welkom Wolf verklaard worden door de korte nachten in juni. “De wolven verlaten hun kerngebieden - waar ze zich veilig voelen - doorgaans pas als het goed schemert of al donker is. Maar elke nacht moeten ze vaststellen dat de nachten nu zo kort zijn dat het haast onmogelijk is om een flinke uitstap buiten de militaire gebieden te maken, zonder verrast te worden door het ochtendlicht”, vertelt Loos. Bijgevolg zitten er bijna elke ochtend waarnemingen in de mailbox van Welkom Wolf, van Limburgers die onderweg naar hun werk of gewoon door het keukenraam een wolf hebben zien lopen. “Soms gaat het om lookalikes, maar in Limburg gaat het vaak om de echte wolven. De meldingen komen uit heel Limburg boven de E314, wat nogmaals aangeeft dat het 'roedel Hechtel-Eksel', zoals het officieel genoemd wordt, een halve provincie gebruikt”, aldus Loos. Wie een wolf spot, wordt verzocht om dat te melden via de contactgegevens op Welkomwolf.be, 0495-32 53 30 of wolven@landschapvzw.be