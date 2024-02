Ongeval op E313 eist het leven van Fransman

- In Oudsbergen komt een twintigjarige automobilist uit Maaseik om het leven nadat hij om een onverklaarbare reden van zijn baanvak wijkt en frontaal tegen een andere auto botst. In de tweede wagen raken een moeder en haar kleine kinderen gewond.- Een 51-jarige man komt om bij een woningbrand in Hasselt. De oorzaak van de brand is mogelijk een defect aan het gasfornuis.- In Tongeren wordt sportpark De Motten volledig vernieuwd. Het stadsbestuur wil daarmee een einde maken aan de overlast van hangjongeren en druggebruikers aan het sportcomplex.- De jobbonus is een succes in Limburg. Acht op tien rechthebbenden kregen hun bonus tot 650 euro al uitbetaald.- We volgen drie spelers van STVV in de carnavalstoet in Sint-Truiden. En in Riemst trekken we met de carnavalvierders de grens over.