- Heel wat Limburgers zijn zeer bezorgd na het grote datalek van 383.000 documenten bij Limburg.net. Volgens het advocatenkantoor dat Limburg.net verdedigt, is het moeilijk om juridische stappen te ondernemen omdat je niet kan bewijzen dat je eventuele schade hebt opgelopen.- Wim Dries, voorzitter van de Vlaamse Steden en Gemeenten, roept Limburg.net op om transparant te communiceren om de klanten gerust te stellen. Al moeten volgens een data-expert de gedupeerden niet hopen dat hun data nog van het internet zal verdwijnen.- Inwoners van Lindeman in Heusden-Zolder protesteren tegen de afschaffing van bushaltes in hun wijk. Ze verzamelen meer dan 500 handtekeningen.- 12% van de leerlingen in Hasselt verlaat de middelbare school zonder diploma. Brugfiguren moeten dat cijfer terugdringen.- En de inwoners van Dilsen-Stokkem zijn het meest tevreden over hun gemeente, Leopoldsburg scoort het slechtste in Limburg.