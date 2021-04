Druk op de Limburgse ziekenhuizen neemt fors toe

Limburg heeft op dit ogenblik het hoogste aantal besmettingen in heel het land, samen met enkele Waalse provincies. Vooral het Maasland kleurt rood op de kaart. "We zitten op twee weken tijd gemiddeld aan 600 besmettingen per 100.000 inwoners", vertelt burgemeester van Maaseik Johan Tollenaere (Open VLD). "Dat is een heel hoog cijfer. En we zien dat er heel wat intrafamiliale besmettingen tussenzitten." Volgens Tollenaere is de besmettingsgolf waarschijnlijk enkele weken geleden in de scholen begonnen. "Daar zien we dat eens er een besmetting heeft plaatsgevonden, deze zich heel snel begint uit te deinen. En dan wordt het belangrijk om de uitbraak zo snel mogelijk onder controle te krijgen."