Drukte aan Libellenschool in Lommel die spullen gratis weggeeft na verplichte sluiting

Dit weekend bergen we het zomeruur weer voor een half jaar op. In de nacht van zaterdag op zondag draaien we met z'n allen de klok een uurtje terug, van 3 uur naar 2 uur. En daarmee laait ook de discussie terug op of er geen definitieve keuze gemaakt moet worden over een permanente zomer- of wintertijd. Bouwunie Limburg is alvast voorstander van een permanente wintertijd. Want met de zomertijd in de winter zouden bouwvakkers te lang in het donker moeten werken 's ochtends, en dat verhoogt het veiligheidsrisico op de werf.