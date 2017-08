Eerste editie van Bilzers kinderfestival Tureluurs lokt 8.500 bezoekers

Zondag was de stad Bilzen volledig van de kinderen. Maar liefst 8.500 bezoekers zakten af naar het stadscentrum voor het kinderfestival Tureluurs. Op verschillende plekken in en rond het centrum konden ze terecht voor theater, muziek, avontuurlijke en creatieve workshops.

“Bij het bedenken van het concept wisten we één ding heel zeker: Tureluurs mag geen ‘springkastelenevenement’ worden waarbij mensen vanop veilige afstand – meestal een zonnig terras – in een ooghoek kunnen zien dat zoon- of dochterlief zich rot amuseert. Neen, dit zou een festival worden voor kinderen én hun (groot)ouders. Samen naar Bilzen gaan, samen een onvergetelijke dag beleven en zich samen rot amuseren. Naar schatting lokte deze eerste editie 8.500 bezoekers. Vooraf hoopten we op de helft. Dus ja, we nemen het woord succes in de mond," vertelt schepen van evenementen en jeugd Griet Mebis.

Burgemeester Frieda Brepoels blikt terug op een geslaagde eerste editie: “Meer dan geslaagd! Het is duidelijk dat veel mensen op een dergelijk evenement zaten te wachten. Eigen inwoners maar ook mensen van buiten Bilzen. Ik sprak met mensen uit Bocholt, Kasterlee en Gent. Met Tureluurs vulden we duidelijk een leemte in op de evenementenkalender. Het is een écht festival voor kinderen met de nadruk op kwaliteit en authenticiteit. ”



Is hiermee een nieuwe Bilzerse traditie geboren? Schepen van citymarketing Bruno Steegen: “Bilzen is altijd een voorloper geweest op het vlak van evenementen. Dat tonen we ook nu weer. We hebben een keuze durven maken. En met succes. In dit geval een keuze voor het gezin. Tureluurs heeft enorm veel potentieel voor de toekomst. Zoals steeds zullen we ook nu grondig evalueren maar dat we dit moeten vasthouden en verder uitbouwen is nu al duidelijk.”