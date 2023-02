Eerste jaar Optimo: milieu- en afvaldoelstellingen worden gehaald

Een jaar geleden schakelden 32 Limburgse gemeenten over naar een nieuw afvalinzamelsysteem, Optimo. Eén vrachtwagen haalt sindsdien verschillende afvalsoorten tegelijkertijd op. In een nieuwe, automatische sorteerinstallatie in Beringen worden de zakken per kleur, en dus per afvalsoort gescheiden. Het nieuwe systeem resulteert in betere afvalcijfers en minder uitstoot van CO 2 en fijnstof.



Uit metingen blijkt dat in de Optimo-gemeenten de hoeveelheid huisvuil daalde met gemiddeld 4,95% of 4,5kg/inwoner. In gemeenten die werken met full Optimo (5 afvalsoorten in zakken, ook keukenafval en tuinafval) was de daling nog groter (5,47%) dan in gemeenten die werken met Optimo light (3 zakken + aparte ophaling van gft in een container).

Luc Wouters, voorzitter van Limburg.net: “Deze resultaten overtreffen onze voorzichtige verwachtingen. Vooral in dit opstartjaar mikten we erop het restafvalcijfer gelijk te houden. Met 5,21kg keukenafval per inwoner hebben we al een goed resultaat maar in de toekomst kan dit vermoedelijk nog beter. Keukenafval thuis verwerken door kippen te houden of te composteren blijft uiteraard het beste scenario. Keukenafval dat vroeger echter in de huisvuilzak verdween kan nu apart worden aangeboden waardoor er biogas van gemaakt wordt. Extra goed nieuws, in tijden van energiecrisis.”

Door meer afval in één ronde mee te nemen, rijden de ophaalwagens minder kilometers en verbruiken ze ook aanzienlijk minder brandstof. In full Optimo gebied ligt deze daling op 22%. Maar ook in Optimo light gebied ligt het verbruik 15% lager. In proefgemeenten Genk en Diepenbeek werd de gft-container vervangen door afvalzakken voor keukenafval en tuinafval. Door het wegvallen van de aparte gft-ronde, was er maar liefst 40% minder brandstof nodig. Minder brandstof betekent minder uitstoot van CO 2 en fijnstof én minder verkeer in de woonwijken. Optimo heeft m.a.w. ook een positief effect op de mobiliteit.

Het nieuwe systeem deed de prijs voor de burgers niet toenemen. In proefgemeenten Genk en Diepenbeek betalen gezinnen nu zelfs minder.

Uit een eerste tevredenheidspeiling in juni 2022 blijkt dat 80% van de gebruikers Optimo een algemene score van 6/10 gaven. 58% gaven Optimo zelfs een 8 op 10. Het vervangen van de gft-container door keuken- en tuinafvalzakken vraagt echter een grote inspanning van de inwoners, zo blijkt uit het tevredenheidsonderzoek in Genk en Diepenbeek. Ongeveer 5 op de 10 inwoners beoordeelt het proefproject met een onvoldoende.