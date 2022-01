*Er is grote ophef ontstaan over racistische uitlatingen van een lector van de PXL tijdens een online-les. De hogeschool distantieert zich van het filmpje en kondigt gepaste maatregelen aan.*Klassen moeten niet langer in quarantaine vanaf 2, maar vanaf 4 besmette leerlingen. Het onderwijs kijkt met een bang hart naar de opening van de scholen. Het GO gaat op plaatsen met een lage vaccinatiegraad, zoals in de mijngemeenten, prikken op school. *De omikronvariant rukt ook op in Limburg. Op een week tijd is het aantal gevallen verdubbeld. De quarantaineregels versoepelen is een gevaarlijke zaak. De overheid legt de verantwoordelijk volledig bij de burger, aldus huisarts Luc Hendrix. *Maaseik wil dat de buurgemeenten zich solidair tonen en mee betalen aan de pensioenbom in het ziekenhuis, die door de jaren is opgebouwd.*En Vlaanderen wordt eigenaar van de Abdijsite van Herkenrode in Hasselt. Herkenrode treedt zo in de voetsporen van Alden Biesen.