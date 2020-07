Elke ober én bezoeker van zomerbar Ipanema moet temperatuur meten

Er bestaat wel degelijk wetenschappelijk bewijs voor het feit dat het verplicht dragen van een mondmasker de verspreiding van corona tegengaat. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek dat is gepubliceerd in het vermaarde medisch tijdschrift The Lancet. Ondanks adviezen van virologen en medische experten weigert de Veiligheidsraad in ons land het dragen van een mondmasker te verplichten in winkels. De Veiligheidsraad volgde onder meer Johnny Thijs, de Limburgse ex-baas van de Post en lid van de expertengroep, die meent dat er geen enkel bewijs is voor het feit dat mondmaskers helpen tegen corona. Dat bewijs is er dus wel degelijk. Het is op zijn minst opvallend te noemen dat de regering en de Veiligheidsraad daar niet van op de hoogte zijn.