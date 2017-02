Extra veiligheidsmaatregelen bij carnaval in Genk

De politie voorziet extra beveiliging op de carnavalstoet in Genk, bovenop de maatregelen die al van kracht waren bij dreigingsniveau 3. De carnavalstoet in Genk lokt jaarlijks zo’n 25.000 feestvierders naar het centrum. Ook de kindercarnavalstoet op vrijdag 24 februari, met zo’n 1.500 deelnemers en toeschouwers, wordt extra beveiligd.

De politie stelt een perimeter in om zwaar vervoer uit het centrum te weren en zorgt met extra manschappen en hindernissen voor een maximale bescherming. Burgemeester Wim Dries: “Hoewel er zeker geen sprake is van een concrete dreiging, nemen we toch enkele bijkomende maatregelen. Het Genks carnaval is een topdag voor jong en oud, waar iedereen met een gerust gemoed moet kunnen feesten.”

Buffers tegen zwaar vervoer

Sinds dreigingsniveau 3 van kracht ging, nam de politie bij evenementen al extra maatregelen. Om nu ook aanslagen met vrachtwagens zoals in Nice of Berlijn te voorkomen, werd alles nog eens opnieuw bekeken. In een veiligheidsoverleg werd onder meer beslist om op alle invalswegen naar het centrum een verbod in te voeren voor zwaar vervoer +3,5 ton. De politie zal erop toezien dat het verbod gerespecteerd wordt. Een tweede veiligheidsperimeter bestaat uit vaste en mobiele hindernissen langs de stoetomloop en is bedoeld om verdachte voertuigen te kunnen onderscheppen.



Veiligheidscel

De politie zet extra manschappen in en zal opvallend en onopvallend aanwezig zijn om een oogje in het zeil te houden. Vanuit een centrale veiligheidscel zullen verschillende veiligheids- en stadsdiensten samenwerken om de stoet en de openbare orde te coördineren. Wim Dries: “In Genk hebben we al jaren, en ook los van terreurdreiging, een goede traditie op het vlak van veiligheid op evenementen. Er is een nauwe samenwerking tussen de verschillende betrokken diensten en instanties via het veiligheidsoverleg en de veiligheidscel op elk groot Genks evenement. De extra maatregelen bouwen daarop voort en worden na het carnaval geëvalueerd.”



Richtlijnen voor toeschouwers

Naast de extra maatregelen, gelden ook nog steeds de standaard voorschriften voor evenementen onder dreigingsniveau 3. Aan de feestvierders wordt gevraagd om geen rugzakken mee te nemen. Doen ze dat wel, dan kunnen ze extra gecontroleerd worden. Verder blijft waakzaamheid aangewezen. Wie iets verdacht opmerkt, kan dit melden aan de politie ter plaatse of via het nummer 101. En wie zich dacht te verkleden in een ‘terrorist’, verzint best een andere outfit. Om onrust te vermijden zullen deze grapjassen door de politie uit de stoet gehaald worden.



Controle carnavalsvoertuigen

Zoals elk jaar worden ook de deelnemende carnavalsgroepen gecontroleerd. Voor aanvang van de stoet onderwerpen politie en brandweer alle carnavalswagens en hun bestuurders aan een veiligheidscontrole.