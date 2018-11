Fact checker Maarten Schenken geeft 5 tips om fake news te herkennen

- Het parket moet meer middelen krijgen om de georganiseerde drugscriminaliteit in Limburg aan te pakken. Dat zegt procureur Guido Vermeiren in een gesprek met onze redactie op een internationale drugstop in Den Bosch.- Bedrijven moeten werknemers naar huis sturen door een stroompanne nadat een vrachtwagen een elektriciteitscabine verwoest in Opglabbeek. - In Hasselt overschrijdt het fijn stof in de lucht zes keer de Europese norm. - Racing Genk en STVV zijn bezig aan een droomseizoen. We gaan na waarom in de Limburgse clubs dit seizoen schijnbaar alles kan. - En de Limburghal maakt zich op voor Sinner's Day. Het punk en new wave evenement mikt op 5.000 festivalgangers.