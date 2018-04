Fietsen door het Water wint Australische award

Het Limburgse project ‘Fietsen door het Water’ in Bokrijk viel vandaag in de prijzen op de World Landscape Architecture (WLA) Awards 2018. De jaarlijkse WLA Awards, die uitgereikt worden in Australië, willen innovatieve landschapsarchitectuurprojecten van over heel de wereld in de kijker plaatsen.

Igor Philtjens, gedeputeerde van Toerisme en voorzitter van Toerisme Limburg vzw: “‘Fietsen door het Water’ is al enorm populair in Vlaanderen. Deze award biedt nu een unieke kans om dit Limburgse fietsbelevingstraject ook wereldwijd op de kaart te zetten.” ‘Fietsen door het Water’ won de Award of Excellence in de categorie ‘Built Design Award - Small Scale’.

Het Limburgse ‘Fietsen door het Water’ werd op 21 maart genomineerd in de categorie ‘Built Design Award - Small Scale’, voor projecten tot 1000 m². En is een van de enige Europese projecten die geselecteerd werden. In deze categorie nam ‘Fietsen door het Water’ het op tegen drie concurrenten uit de Verenigde Staten: ‘The Pershing’ en ‘Night Garden’ in Texas en ‘The Galleria Courtyard at Cincinnati Children’s Hospital’ in Ohio.

“Sterke tegenstanders,” zegt Igor Philtjens, “maar ‘Fietsen door het Water’ is een troef binnen Limburg die gezien mag worden in Europa én over de hele wereld.”