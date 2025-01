Fietsen onder de Grond: Visit Limburg mikt op opening nog dit jaar

Aan de spoorwegovergang in Beverst in Bilzen-Hoeselt worden de laatste tijd vaak spoorlopers gespot. Infrabel voert daar een groot overwegenproject uit, maar veel voorbijgangers respecteren de omleidingen niet en lopen gewoon het spoor over. “Levensgevaarlijk”, klink het bij Infrabel. De spoornetbeheerder is daarom met het stadsbestuur een nieuwe campagne gestart. Het probleem situeert zich voornamelijk in de werfzone van het Pruinveld en de Molenstraat, die nu Nieuwmolenweg heet. Daar wordt aan de overweg gewerkt. Mensen uit de omgeving volgen de omleiding niet. Zij kruipen gewoon over de omheining en lopen langs het spoor”, zegt Frédéric Petit van Infrabel. “Om het spoorlopen tegen te gaan, hebben we al extra omheiningen en signalisatieborden gezet. Daarnaast plaatsten we ook camera’s om het probleem in kaart te brengen.” Om de mensen in Bilzen-Hoeselt te sensibiliseren, heeft Infrabel een video verspreid met beelden van de overtreders. “Onze campagne duurt drie weken en wordt via sociale media gevoerd.” Infrabel kan overtreders zelf niet beboeten, maar de stad wil streng optreden. Wie een eerste keer betrapt wordt, moet een boete van 300 euro betalen. Bij herhaling is dat al 500 euro. Later volgt meer in het TVL Nieuws.