Fietser komt om bij dodehoekongeval op Bevrijdingsplein in Leopoldsburg

Het dodelijk fietsongeval in Leopoldsburg is al het vierde in Limburg in amper een week tijd. "Geen toeval", zegt verkeersexpert Willy Miermans. De ruimtelijke ordening in onze provincie is een groot probleem. Volgens Miermans moet de snelheid in de dorpskernen naar omlaag, moeten afslagbewegingen van vrachtwagens worden ingeperkt en moet de overheid durven onteigenen om zo vrije fietspaden te creëren.