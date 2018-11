Fietser kritiek bij ongeval op Stokrooieweg

Wie in de ochtendspits naar Hasselt moet via de E313, staat tegenwoordig aan te schuiven in Lummen. De file is er nog altijd, na de aanleg van de derde rijstrook, deze zomer, tussen Beringen en Lummen. Ze heeft zich gewoon verplaatst, tot na het Klaverblad. Volgens Voka was dit te verwachten en laat de Vlaamse regering na om fors te investeren in ons wegennet. Limburg zal daar een zware economische prijs voor betalen, klinkt het. 2 maal 3 rijstroken volstaat niet, we moeten stilaan naar 2 maal 4, overal op onze Limburgse snelwegen, aldus Voka.