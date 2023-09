Fruit at Work bezorgt 50.000 leerlingen gratis fruit op school

In Meeuwen zijn de wolvenwelpen van Noëlla gesignaleerd door buurtbewoners. Ze werden gezien in de buurt van de scholen in Meeuwen. Dat laat burgemeester Marco Goossens (cd&v) weten. Het centrum van Meeuwen is gelegen vlak bij de Abeek. Die vallei vormt een natuurlijke verbinding voor de wolf om noordwaarts of zuidwaarts zich te verplaatsen, bevestigt Natuur en Bos. "Het gaat om jonge welpen die nog niet kunnen jagen," volgens woordvoerder Jeroen Denaeghel. In de vallei liggen vele ontoegankelijke zones die de wolven gebruiken als rustlocatie. Geen gevaar Volgens bioloog Frederik Thoelen is er geen gevaar voor de mens nu de wolf vlak bij scholen is gesignaleerd. "De laatste vijftig jaar waren er in West-Europa geen levensbedreigende incidenten." De gemeente Oudsbergen heeft het agentschap gevraagd om de verplaatsingen goed te blijven opvolgen. "Het is zaak hen met rust te laten en ze zeker geen voedsel te geven," aldus burgemeester Marco Goossens (cd&v). "We houden contact met de buurt om wijzingingen van de situatie snel te kunnen opvolgen." Wie een wolf heeft gezien, kan dat melden via wolf@inbo.be. Meer in TVL Nieuws om 12u30