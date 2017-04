Fusie Hasselt-Genk: de burgemeesters

"De ruzies in de regering mogen niet het nieuwe normaal worden". Dat was de boodschap van Wouter Beke, de voorzitter van de CD&V, gisterenavond te gast in onze studio. "Als we van de resterende twee jaren nog iets willen maken, dan moeten we er nu een streep onder trekken", aldus Beke. En dus hebben de CD&V en de N-VA de strijdbijl begraven. Voorlopig, wie zal het zeggen? In elk geval herbegint deze regering met een propere lei en lijkt een opening in de maak voor de meerwaardebelasting, een strijdpunt van de CD&V.