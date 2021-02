Gallo-Romeins Museum langer open tijdens krokusvakantie

Op 13 maart 2021 is de lockdown precies een jaar oud. De culturele sector zit sinds die dag zo goed als op slot. Buiten een korte periode van beperkte versoepeling in de zomer en de vroege herfst, liggen alle publieke evenementen al een vol jaar stil. De sector zelf heeft echter niet stilgezeten: als een van de eersten is de sector erin geslaagd om veilige protocollen met de overheid af te spreken. En achter de schermen werkten duizenden artiesten en cultuurwerkers in covid-proof omstandigheden verder aan hun projecten. Honderden projecten staan inmiddels klaar om de dialoog met het publiek aan te gaan. Dringende vraag om heropening"Om die reden stellen wij een dringende vraag: geef de sector de mogelijkheid om vanaf 13 maart 2021 - de verjaardag van de lockdown - opnieuw in (publieke) actie te komen. Volgens de verfijnde veiligheidsprotocollen en op basis van een duidelijk afgesproken kader," klinkt het in een persbericht van de culturele sector. De heropening moet volgens de Crisiscel Cultuur een eerste stap zijn in een gefaseerde heropstart waarbij de publieksaantallen naar de zomer toe - met focus op buitenactiviteiten - geleidelijk aan opgedreven worden. "Steeds volgens de protocollen die werden goedgekeurd door experten en overheden." "Wij zijn ons bewust dat niet iedereen zal kunnen openen voor beperkte publieksaantallen. Daarom geldt - zoals steeds in deze crisis - wie veilig kan werken, moet kunnen werken. Maar ook is er steun nodig en solidariteit voor wie nog niet voor publiek aan de slag kan. Wij rekenen erop dat de huidige steunmaatregelen verlengd worden voor de duur van deze crisis."