Gasleiding overgetrokken in Hasselt, ontploffingsgevaar geweken

In Hasselt hebben arbeiders een gasleiding overgetrokken. Er is een groot gevaar voor ontploffing. Hulpdiensten zijn rond 11u moeten uitrukken naar de Schiervellaan in Hasselt. Bij werken is een gasleiding overgetrokken. De buurt werd geëvacueerd. Er is een veiligheidsperimeter ingesteld. De kleine ring is afgesloten van de Bampslaan tot de Guffenslaan. Meer in ons nieuws om 12u30.