*In de leegstaande gebouwen van Meubelen Heylen is nog altijd een illegale raveparty bezig. Zo'n 1000 feestvierders willen tot zondagavond doorgaan. Burgemeester Matheï wil zo snel mogelijk de rave beëindigen, maar hardhandig ingrijpen is niet aan de orde.*Onze reporter wist via het ondergrondse gangenstelsel door te dringen tot bij de feestvierders. In deze uitzending een ooggetuigenverslag met exclusieve beelden.*De zaak van de twee minderjarigen die zich volgende week moesten verantwoorden voor de brand, waarbij twee brandweermannen omkwamen in Beringen, is uitgesteld. De jeugdrechter is ziek. De vader van Benni Smulders is het vertrouwen in de Belgische justitie kwijt.*Voka Limburg is gekant tegen het voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir om minder arbeidsmigranten in te zetten.*En we kampen in Limburg met een plaag van steenmarters. Het is vroeg donker en koud en dus zoeken de marters warme plaatsen op. Onder de motorkap of op uw zolder.