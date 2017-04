Geen slachthuis in Beringen voor Offerfeest 2017

Dit jaar zal er voor het Offerfeest geen slachthuis worden ingericht in Beringen. Om in 2017 een vergunning te krijgen, moesten er bepaalde verbeteringen aan het slachthuis worden aangebracht. Daarvoor werd er naar een externe partner gezocht. Maar via de openbare aanbesteding werd er geen geschikte partner gevonden. Dit betekent dat er geen erkenningsaanvraag bij het FAVV zal gebeuren.

Het nieuws treft een groot deel van de Limburgse moslimgemeenschap. Voor de periode 2015-2019 werd er een akkoord gesloten tussen 9 gemeentes. Moslims uit Beringen, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Ham, Leopoldsburg, Lummen, Zonhoven, Peer en Tessenderlo zouden in het slachthuis van Beringen terecht kunnen voor de rituele slachting voor het Offerfeest. Maar in de evaluatie van het slachthuis in 2016 kwamen een aantal verbeterpunten naar boven.

Om in 2017 een erkenning voor het slachthuis te kunnen aanvragen, werden bepaalde garanties naar professionaliseren van de medewerkers gevraagd. Deze bijkomende criteria werden geformuleerd bij de evaluatie in 2016 en zijn geen gevolg van de geplande wijzigende wetgeving inzake onverdoofd slachten. Om hieraan te kunnen voldoen, werd via een openbare aanbesteding naar een externe partner gezocht. Hierin werden de lokale gemeenschappen via overleg geïnformeerd en betrokken. Er werd via deze openbare aanbesteding geen geschikte partner gevonden. Dit betekent dat er geen erkenningsaanvraag bij het FAVV zal gebeuren.

Er zal dus in september 2017 geen erkend slachthuis in Beringen actief zijn. Op maandag 10 april 2017 informeerden de gemeentebesturen de betrokken moskeebesturen hierover. In samenspraak wordt er een overleg gepland met de gemeenschappen over een mogelijke organisatie in de toekomst.