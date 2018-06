Gemeenteraadsverkiezingen worden clash tussen CD&V en N-VA

De Genkse schepen Ali Çaglar (CD&V) is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel en 6.000 euro boete. Çaglar werd veroordeeld voor valsheid in geschrifte en passieve corruptie. Çaglar tekent beroep aan, dat bevestigde hij zonet aan TVL Nieuws. Naast de voorwaardelijke celstraf en de boete, wordt Çaglar ook 10 jaar uit zijn burgerrechten ontzet. Maar het beroep werkt wel opschortend. Dat wil zeggen dat hij in principe nog kan opkomen voor de verkiezingen. zou volgens het federaal parket tijdens de verkiezingscampagne in 2012 een factuur van 2.500 euro aan drukwerk niet hebben aangegeven, en zou de schepen een Nederlandse bouwaannemer als gunst werk hebben willen bezorgen bij netbeheerder Infrax waar Çaglar bestuurslid is.