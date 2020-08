Gemiddeld 604 nieuwe besmettingen per dag, aantal ziekenhuisopnames stijgt

Elf Kosovaren die maandag in België zijn toegekomen, hebben positief getest op COVID-19. Zij verblijven sindsdien in quarantaine. Het gaat om bouwvakkers die vanaf deze week aan de slag zouden gaan op verschillende werven van Gilen Woonprojecten. Sinds maandag is de bouw heropgestart. Omdat de onderneming ook beroep doet op onderaannemers met buitenlandse arbeidskrachten, heeft Gilen beslist om alle arbeiders bij aankomst in België te testen op COVID-19. In de vooravond raakten de eerste resultaten bekend. Daaruit blijkt dat 11 Kosovaarse arbeiders positief zijn. Geen enkele van de covid-19 besmette personen vertoont symptomen. De laatste dagen stijgt het aantal besmettingen in de republiek Kosovo zoals in heel Oost-Europa. "Als bouwonderneming vonden we het daarom onze plicht om al onze buitenlandse arbeiders te testen op het coronavirus. De resultaten wijzen erop dat het virus aanwezig is bij 11 bouwvakkers. Zij zitten momenteel in quarantaine. Dankzij deze testen hebben we een duidelijk beeld van wat er zich afspeelt en hebben we zeer snel correcte maatregelen kunnen nemen binnen het uur na het binnenkomen van de testresultaten. We willen geen enkel risico nemen en elke vorm van besmetting van onze arbeiders uitsluiten. We zullen er dan ook strikt op toezien dat de quarantaine van de bouwvakkers gerespecteerd wordt. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat alle bouwvakkers die in afzondering zitten, voorzien worden van de nodige voeding en zorg. Ook de buitenlandse arbeiders die nog onderweg zijn, zullen getest worden. De gezondheid van al onze personeelsleden, zowel eigen personeelsleden als die van de onderaannemers, staat voorop," vertelt Rudi Gilen zaakvoerder van Gilen Woonprojecten. "Wij hopen dat alle ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen en over voldoende testen kunnen beschikken om het coronavirus in bedwang te houden." De veiligheidscel van de stad Sint-Truiden monitort de situatie van dichtbij en bracht Zorg en Gezondheid en de gouverneur van de provincie Limburg op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. "Alle procedures zijn gevolgd. Het doel van deze testen is om besmettingen snel op te sporen en de nodige acties te nemen", besluit burgemeester Veerle Heeren.