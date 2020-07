Gemiddeld raken 371 mensen per dag besmet met corona

Veel mensen hebben plannen gemaakt in juni, toen de eerste coronapiek was gaan liggen. Maar die plannen vallen nu in het water door de verstrenging van de coronamaatregelen. En Geert Molenberghs, biostatisticus aan de Universiteit Hasselt en de KU Leuven, doet nu een oproep om van dag tot dag te leven: "We mogen nog plannen maken, maar mensen moeten flexibel leren zijn met die plannen. Wetende dat het kan zijn dat die plannen kunnen veranderen." De situatie in Limburg is voorlopig niet te vergelijken met die in Antwerpen. Maar toch moeten we opletten. "We moeten hard werken om die Limburgse clusters te onderdrukken. En een situatie als in Antwerpen te vermijden."