Gewapende man overvalt gokkantoor in Genk

Inwoners van Lommel kunnen het komende jaar hun huisvuil, groenafval en keukenafval naar het Lommelse recyclagepark brengen. Het gaat om een proefproject van Limburg.net waarbij inwoners sneller hun huisvuil kunnen wegbrengen. In alle gemeenten waar Limburg.net instaat is het in de zomermaanden mogelijk om bepaalde afvalfracties naar het recyclagepark te brengen. Dat is vooral voor de mensen die op een appartement wonen en weinig ruimte hebben om hun afvalzakken lang te bewaren. Nu wordt de zomerregeling uitgebreid naar heel het jaar. Schepen van milieu Joris Mertens: “Lommelaars kennen het Optimo-systeem van afvalophaling al verschillende jaren. Nu start Limburg.net opnieuw een proefproject in Lommel. Concreet houdt dit in dat Lommelaars hun grijze (huisvuil), groene (groenafval) en gele (keukenafval) vuilniszakken tot september 2023 gratis naar het recyclagepark op Maatheide mogen brengen. Ze moeten dus niet wachten op de ophalingsronde, indien ze sneller van hun afval af willen. Maar uiteraard mogen ze hun vuilzakken ook tweewekelijks blijven aanbieden op de ophaaldagen.” Limburg.net zal het proefproject evalueren en beslissen of het verlengd zal worden.