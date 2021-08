Versoepel de maatregelen nu wanneer de intensieve afdelingen in de ziekenhuizen zo goed als leeg zijn, want anders liggen ze opnieuw vol in de herfst. Dat zegt infectioloog Jeroen van der Hilst van het Hasseltse Jessa Ziekenhuis in een gesprek met TV Limburg. We moeten - zoals in Groot-Brittanië - snel versoepelen en door de zure appel heen bijten. Wie niet gevaccineerd is, zal ziek worden. Maar ouderen en kwetsbaren hebben de keuze voor een inenting gehad. We kunnen dus versoepelen en de ziekenhuisopnames die daarbij horen spreiden. Anders volgt een piek in de herfst.