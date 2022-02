Golazo investeert in nieuw logistiek centrum in Paal

- Het oude TVL-gebouw aan de Hasseltse Via Media is ontruimd na een bommelding.- Tijdelijk gaat de elektriciteitsfactuur omlaag. Vier maanden lang betalen we zes in plaats van eenentwintig procent BTW. - De piek van de vijfde coronagolf is bereikt, het lijkt onwaarschijnlijk dat er nog een zesde golf komt.- Lommel Kolonie wordt een zorgzame buurt. Want waar buren elkaar kennen, ontstaan helpende handen.- En Joel Banks is niet langer coach van Greenyard Maaseik. Hij wordt vervangen door de Italiaan Fulvio Bertini.