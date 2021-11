Gouverneur organiseert groot wolvenoverleg

- De verstrengingen die het overlegcomité morgen neemt, gaan onmiddellijk in en zullen te voelen zijn in alle sectoren. - Het Heusdense Sint-Fransiscuscollege wacht niet op de politici en schakelt maandag sowieso over op afstandsonderwijs. - Morgen komt de brand in Beringen, waarbij twee brandweermannen het leven lieten, voor de Raadkamer in Hasselt. De brandweerofficier die als eerste ter plaatse was schreef een boek.- De protestactie van de politie veroorzaakt ellenlange files in Limburg. In zes Limburgse gemeenten zit het verkeer helemaal vast in de ochtendspits.- En een jaar nadat hij voor het eerst op TV Limburg te horen was, is rapper Dikke een begrip in de Limburgse muziekwereld. De Lummense hiphopsensatie stelt zijn tweede plaat voor.