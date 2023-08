Onderwijsvakbonden pessimistisch over start schooljaar

door Birgit Van Asten

Er is nog steeds een groot lerarentekort in Limburg. Maar liefst 200 vacatures staan nog open en dat is enkel voor het beroep van leerkracht. Deze week begint het nieuwe schooljaar en volgens vakbond ACOD is het vijf na twaalf. Nieuw dit jaar zijn ondere andere de leraar specialist en de gastleerkrachten. Beide voorstellen konden rekenen op heel wat kritiek. Vandaag nog kondigde Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts een investering van 30 miljoen euro aan voor schoolinfrastructuur. Een druppel op een hete plaat volgens de vakbond.