De beverpopulatie in Limburg is op acht jaar tijd vervijfvoudigd. In de Maasvallei alleen al zijn er op dit moment bevers actief op 85 verschillende plaatsen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Tom Seurs opvroeg bij de dienst Leefmilieu. Ook in zijn eigen gemeente, in As, is het probleem groot. Daar zijn vrijwilligers samen met de provincie druk in de weer om iedere dag dammen van bevers af te breken op de Bosbeek. Volgens Tom Seurs moet er dringend een beverplan komen, want volgens hem is de situatie uit de hand aan het lopen.