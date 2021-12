Grote Ring Hasselt krijgt slimme verkeerslichten op vier kruispunten

Toon ambitie en vervang de Pater Sangersbrug in Maaseik door een nieuwe brug. Een State of the Art-brug, waar het Maasland recht op heeft. Dat zegt de burgemeester van Kinrooi, Jo Brouns, die ook volksvertegenwoordiger is in het Vlaams parlement. Zijn oproep is dan ook gericht aan Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters, zelf een Maaslandse. De bekende brug over de Maas, die Nederland met België verbindt, had deze zomer zwaar te lijden onder de wateroverlast. De renovatie loopt op tot 8 miljoen euro. Voor die prijs, staat er een nieuwe brug, klinkt de noodkreet uit het Maasland.