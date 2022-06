Handicap International lanceert #WeMoveTogether-campagne in Hasselt

Vandaag lanceert Handicap International de #WeMoveTogether-campagne die loopt tot en met 28 juli. Tijdens deze periode worden zeven unieke wandelingen aangeboden in steden en natuurgebieden. De ngo wil op deze manier iedereen in beweging, net zoals ze dat wil doen voor mensen met een beperking.

Eén van de zeven wandelparcours ligt in Stokrooie in Hasselt. Het is een wandeling van 6 km die werd uitgewerkt samen met Limburg Lavendel. De wandeling eindigt aan de lavendelhoeve waar je gratis de distillatieruimte kan bezoeken.

Martin Jacobs, werknemer van Handicap International, neemt de deelnemers via een podcast mee naar zijn eigen leefwereld. Hij leidt namelijk het project afstandsrevalidatie.

Stap mee in Hasselt met blauwe veters in je schoenen, want dat is het symbool van de campagne. Meer info vind je terug via de website www.wemovetogether.be.