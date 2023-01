Hasselt nodigt 9 omliggende gemeenten uit voor fusiegesprekken: megafusie zou goed zijn voor 285.000 inwoners

door Luc Moons

De stad Hasselt nodigt negen omliggende gemeenten uit om te spreken over een fusie. Opvallend is dat Genk één van die gemeenten is en dat Hasselt in die nieuwe fusiestad zou groeien tot 285.000 inwoners. Hasselt zou dan, na Antwerpen, de grootste stad van Vlaanderen worden. Burgemeester Steven Vandeput heeft vanochtend een brief gestuurd naar zijn collega's van Zonhoven, Genk, Diepenbeek, Kortessem, Wellen, Alken, Nieuwerkerken, Herk-de-Stad, Lummen en Heusden-Zolder. Volgens de burgemeester ligt het bal nu in het kamp van die gemeenten. Het is aan hen om te bepalen of ze meedoen.