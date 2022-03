Hasselts Signburo stapt in Deense Lego-groep

door Niels Christiaens

Het Hasseltse Signburo gaat samenwerken met het Deense Modulex, ook wel bekend van de grote Lego-groep. Signburo is gespecialiseerd in het ontwerpen van signalisatie voor grote gebouwen. Denk maar aan ziekenhuizen of voetbalstadions. Signburo splitst het productie-en ontwerpgedeelte op. En het is de productie dat voortaan verdergaat in Modulex België. "Dat een groep als Modulex aan ons dacht als Belgische afdeling, is een compliment voor ons bedrijf", aldus zaakvoerder Johan Lambrechts.