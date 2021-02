Hasseltse straatartiesten doen digitale auditie

De krantenkiosk op het Dusartplein in Hasselt wordt tijdelijk omgedoopt tot een expositieruimte. De Serre Hasselt is steeds op zoek naar opportuniteiten om leegstaande panden tijdelijk in te vullen met kunst en cultuur. De leegstaande krantenkiosk op het Kolonel Dusartplein wordt daarom tijdelijk De Vitrine. DUS-ART is de eerste tentoonstelling in de kiosk, het wordt een expo met foto's van festivals en concerten, van tijden voor corona.Het Kolonel Dusartplein herbergt een bruisende buurt voor jong en oud, maar met De Vitrine tracht De Serre Hasselt een nieuwe dynamiek te creëren waar kunst en cultuur toegankelijk zijn voor alle bevolkingslagen. De Serre ambieert kunst en cultuur weg te halen vanuit de klassieke hokjes, maar te activeren op openbare plekken doorheen de stad. Melancholische expositieDe eerste expo die in De Vitrine op het Kolonel Dusartplein plaatsvindt, heet DUS-ART. DUS-ART gooit je melancholisch terug naar een tijd zonder COVID-19. Waar we nog allemaal konden genieten van obscure nachten in de club. Waar we bekers op de festivalweide verzamelden in ruil voor drankbonnen. Waar we headbangden op dreunende baslijnen in de concertzaal. DUS-ART is een collectie van foto’s door De Serre’s huisfotografen Annika Wallis, Kobe Schepers, Noa Stulens, Thibaud Punie & Maarten Claes. De werken variëren van Billie Eilish naar Rae Sremmurd tot de weide van Dour tot het feestgedruis op Extrema Outdoor.Opbrengst gaat naar muzieksectorAlle werken zijn per opbod te koop, de gehele winsten gaan naar het initiatief LIVE2020. LIVE2020 geeft een duwtje in de rug van onze geliefde muzieksector, zodat livemuziek in de beste en veilige omstandigheden kan terugkeren naar jouw favoriete kleine en grote podia, binnen en buiten. Zodat we samen weer kunnen genieten van die unieke en onvergetelijke ervaringen die concerten en festivals zijn.Je kan bieden op de werken via www.deserrehasselt.be/de-vitrine. Foto: Annika Wallis