Heerlijk lenteweer vandaag, en nog meer zon op komst

Vandaag is een aangename lentedag met flink wat ruimte voor de zon. Daarbij wordt het 12 tot 17 graden. Morgen en zondag regent het soms, maar zaterdag is het droog. Volgende week wordt het zonnig en steeds zachter.



Het is een heerlijke lentedag, want het is droog en zonovergoten. Aan de kust wordt het maximaal 12 graden bij een matige westenwind. In het binnenland wordt het 17 graden en staat nauwelijks wind. Daarmee is het heerlijk weer voor buitenactiviteiten. De zon schijnt met UV-index 3 of 4 dus de onbeschermde huid kan binnen 25 tot 40 minuten verbranden.

Ook in de nacht naar vrijdag is het droog en helder. Daardoor koelt het flink af. In de Ardennen kan het licht vriezen. In Midden-België wordt het 2 tot 5 graden en aan de kust zo’n 6 graden. Later wordt het aan de westkust mogelijk mistig.

Vrijdag: perioden van regen

In de ochtend en het begin van de middag schijnt op de meeste plekken de zon. Het wordt 15 tot 17 graden in het binnenland. Aan de westkust komt de hele dag bewolking voor. Het wordt er dan ook niet warmer dan 12 graden. Aan het begin van de namiddag bereikt een regengebied de kust. De regen trekt in de loop van de namiddag naar het oosten. Op veel plekken wordt het dan nat, maar er worden geen grote neerslaghoeveelheden verwacht. De wind is matig tot aan zee vrij krachtig uit westelijke richting.

In de nacht naar zaterdag blijft het in de Ardennen nog enige tijd regenen. Elders is het droog en klaart het op. De minima komen uit op 3 tot 6 graden.

Zaterdag: goede kans om de zonsverduistering te zien

Na het wegtrekken van bewolking uit het oosten is er zaterdag flink wat ruimte voor de zon. Af en toe zijn er wolken, maar er is grote kans dat de gedeeltelijke zonsverduistering goed zichtbaar is. Tussen 11:16 uur en 13:04 uur lijkt het alsof er een hapje uit de zon is genomen. De maxima liggen tussen 10 en 13 graden bij een matige noordwestenwind.

In de nacht neemt de bewolking toe en gaat het regenen uit het westen. Het wordt 3 à 4 graden.

Zondag: soms regenachtig

Zondag is de mindere dag van het weekend. Het is bewolkt en hier en daar kan het licht regenen. Ook is er een matig tot aan zee vrij krachtige westenwind. De maxima liggen rond 12 graden, maar door de regen en wind voelt het kouder aan.

Daarna: zonnig lenteweer

Komende week staat heerlijk lenteweer op het programma. Het is vrijwel de hele werkweek droog met dagelijks flink wat ruimte voor de zon. De temperatuur komt dagelijks hoger uit. Maandag is het zo’n 15 graden en op vrijdag zijn maxima van 20 graden mogelijk. In de nachten koelt het flink af.

