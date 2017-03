Het wordt 22 graden deze week!

Het ziet er naar uit dat we deze week voor het eerst in 2017 temperaturen boven de 20 graden krijgen. Vandaag blijft het zonnig en helder, we halen tot 18 graden. Volgens weerman Ruben Weytjens is dat ongeveer 5 graden warmer dan het gemiddelde voor eind maart. Ook dinsdag krijgen we zonnig en zacht lenteweer. Lokaal kan er wel een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maximatemperaturen voor dinsdag liggen tussen de 18 à 19 graden. Woensdag ontstaat er meer bewolking, en ligt bijgevolg ook de temperatuur wat lager. Het wordt maximum 16 graden. Donderdag wordt het zeer zonnig en krijgen we extreem hoge maximatemperaturen voor de periode van het jaar. We mogen 20 graden verwachten, lokaal zelfs 22 graden.