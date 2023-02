Hinder voor bussen van De Lijn op 14 februari door vakbondsactie

Op de Henry Fordlaan in Genk is deze ochtend een vrachtwagen dwars over een rotonde gereden. Dat zorgde voor heel wat verkeershinder in de omgeving. De bestuurder bleef ongedeerd. Het ongeval vond rond 7 uur plaats. De vrachtwagen reed vanuit Diepenbeek richting Zutendaal, toen het op de tweede rotonde van de Henry Fordlaan – ter hoogte van de Beverststraat – fout liep. De bestuurder reed recht over de rotonde, schoof door over het gras en kwam uiteindelijk vast te zitten. De brandweer moest ter plaatse komen om de brandstof op te ruimen die uit het voertuig was gekomen. De politie Carma deed de vaststellingen ter plaatse. Het ongeval zorgde deze ochtend voor heel wat file tussen Diepenbeek en Zutendaal.