Nieuwe naam voor Hasselt-Genk: "Boerengat, kan dat?"

In de Stippelstraat in Zepperen bij Sint-Truiden is een auto uit de bocht gevlogen en daarbij een woning binnengereden. De bestuurder raakte gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Zwaargewond werd hij daarop naar het ziekenhuis gevoerd. Op het moment van de inslag was er één persoon in het geramde huis aanwezig, deze geraakte gelukkig niet gewond. De buurtbewoners zijn geschrokken van de feiten, maar zijn niet verbaasd, want veel bestuurders houden zich in de Stippelstraat niet aan de snelheid.