Pedagoge schrijft boek : Hoeveel tijd mag je kind doorbrengen op sociale media ?

22 jaar is ze, en al meteen goed voor één van de meest opmerkelijke debuten van het jaar. De Genkse schrijfster Aya Sabi en haar eerste roman Verkruimeld Land. Een poetisch boek, over de tegenstellingen en het onrecht in de wereld. Geen makkelijk thema, maar Aya Sabi is dan ook een dame met een sterke mening. Haar columns roepen vaak controverse op. Voor haar roman kiest ze een andere weg, die van de poëzie. De derde reportage in onze reeks rond de boekenbeurs.