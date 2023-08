- Pukkelpop 2023 was de veiligste editie ooit van het festival. De politie kreeg een dertigtal aangiftes van diefstal of andere feiten. De uittocht van de festivalgangers verliep zonder incidenten.- Meer dan ooit brachten artiesten de boodschap dat het ok is om jezelf te zijn. We maken de balans op van een geslaagde vierdaagse. - In Zonhoven vernielt een uitslaande brand een woning. De bewoner raakt daarbij gewond.- Voor het eerst in zeven jaar is in Limburg een luchtballon gedoopt. De eerste vaart ging van Herk-de-Stad naar Sint-Truiden.- En terwijl KRC Genk thuis maar niet kan winnen, staat STVV na vier dagen op een gedeelde vijfde plaats in het klassement.