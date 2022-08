Twijfels over groenoffer in Houthalen-Oost

door Yarne Puts

In Houthalen-Oost is twijfel gezaaid over een mogelijk groenoffer voor de komst van een sociale woonwijk. Moet er een bosrand en een weide verdwijnen? De oppositie en de buurt vreest van wel. De burgemeester zegt dat het voorbarig is en dat geen enkele boom verdwijnt. Maar net daarvoor dient het openbaar onderzoek. Wie niet akkoord is, kan zich melden. Er is ook onduidelijkheid over de fasering. Er komen 24 woningen, maar wat is de volgende stap? Met de actie 'Red ons laatste stukje groen' hoopt de buurt dat Houthalen-Oost wakker wordt.